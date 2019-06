"Taac". Beppe Sala esulta in versione Renato Pozzetto

"Taaac". Beppe Sala esulta come Renato Pozzetto. Sci in mano e smorfia di sorriso in segno di soddisfazione per l'obiettivo raggiunto: l'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina.

Una foto postata su Facebook subito dopo la vittoria ma preparata in precedenza in barba alla scaramanzia e che arriva quasi in contemporanea con le dichiarazioni di giubilo. "È un'emozione incredibile, sono contentissimo per Milano e l'Italia. Festeggiano stasera e poi cominciamo subito a lavorare. Per me è stata emotivamente una rivincita dopo Ema, ma se devo dire la verità questa è più importante. Perdere una seconda volta sarebbe stato alquanto seccante, ci voleva" , ha detto Sala al termine della votazione. "È stato determinante che il governo, dopo un iniziale tentennamento sia entrato con decisione, stiamo parlando di un territorio omogeneo, è facile convincere la gente" , ha aggiunto. "Non sta a me trovare soluzioni, ma non bisogna buttare via tempo, perchè altrimenti bisogna ricorrere a procedura di urgenza e ad altre cose che creano problemi, anche a chi li gestisce" , ha concluso il sindaco di Milano.