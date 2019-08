Tajani: "Asse Pd-M5s è un pateracchio per conservare le poltrone"

"Vogliamo un governo di centrodestra e il modo per arrivarci sono le elezioni" . È quanto ha dichiarato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, ai microfoni di “Radio anch'io” su Radio1.

Un esecutivo nel quale deve essere centrale il ruolo di Fi “unica forza politica in grado di dare credibilità internazionale all'Italia. E il modo migliore per arrivarci sono le elezioni" .

L’esponente forzista sostiene che il Paese “ha bisogno di un governo stabile che scongiuri l'aumento dell'Iva, prepari la manovra, realizzi le infrastrutture e abbassi le tasse. L'Italia necessità di un salto di qualità".

Tajani, per questo, lancia un nuovo invito a Matteo Salvini a riflettere bene sulle scelte politiche future in vista di un possibile ritorno alle urne. Il vicepresidente di Forza Italia sostiene che il centrodestra può vincere solo se unito. "Quando Salvini dice che correrà da solo fa una forzatura, sappiamo benissimo che senza Fi non si vince al Sud e non si vincono le elezioni. Berlusconi e Salvini si sono sentiti più volte la settimana scorsa".

Tajani, inoltre, si dice preoccupato per un possibile accordo tra M5s e Pd che possa far nascere un governo giallo-rosso che vedrebbe l’equilibrio spostato nettamente a sinistra.

"L'accordo prefigurato da Prodi è Pd-M5s e mi sembra un asse indigeribile, che non porterebbe alcun risultato. Un governo giallo-rosso sarebbe una brutta copia di quello giallo-verde, con spostamento dell'equilibrio verso sinistra, o all’estrema sinistra”.

Il quadro politico potrebbe solo peggiorare perché i due partiti “come si potrebbero mettere d'accordo sull'immigrazione, sulla Tav? Sarebbe un governo pieno di contraddizioni”.