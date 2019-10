Tajani: "Fi pronta fiscale a rivolta fiscale"

" Serve una rivolta fiscale contro le scelte scellerate del governo che costringeranno gli italiani a pagare ancora di più ". Antonio Tajani chiama Forza Italia e il popolo del centrodestra contro le misure del governo Conte che faranno parte della prossima manovra.

" Presenteremo una contromanovra, ci impegneremo per tutelare l’interesse del nostro paese in Italia e in Europa e fare in modo che la manovra economica sia a favore della crescita e la crescita c’è solo se si diminuisce la pressione fiscale. Avvieremo una campagna fortissima contro l’aumento delle tasse ". Antonio Tajani analizza le misure definite dalla NaDef e prevede un aumento del debito pubblico: " Siamo molto preoccupati per l'atteggiamento di questo governo che, malgrado le promesse, aumenterà la pressione fiscale nel nostro paese. Per risolvere il problema della clausola di salvaguardia ci vogliono i soldi ma i soldi non ci sono. Forse potranno recuperare qualcosa tagliando quota 100 e reddito di cittadinanza, ma sarà tutta una manovra a deficit che farà aumentare il debito pubblico del nostro paese ". " Questo significa - ha proseguito - che avremo nuovi contrasti con l'Europa. È stato un errore chiedere la responsabilità della politica economica europea, che porterà il commissario italiano ad avere uno scontro con l'Europa ".

Poi il vicepresidente di Forza Italia parla di Roma e dell'amministrazione guidata da Virginia Raggi, con una raccolta di firme in tutti i municipi, per "sfiduciare" la giunta Raggi e andare a nuove elezioni per il sindaco di Roma.