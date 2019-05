Tajani: "Io premier? Grato a Berlusconi e disponibile"

"Sono pronto a fare ciò che serve per il Paese". Lo ha detto a Un Giorno da pecora il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani commentando la proposta del presidente Silvio Berlusconi di porlo alla guida di un futuro governo di centrodestra.

"Io faccio quel che mi si chiede di fare, sono disponibile a fare ciò che è utile per il mio Paese" , ha ribadito Tajani che ha accuratamente evitato il confronto con Berlusconi che lo considera un uomo di maggior esperienza rispetto a lui. " Sono 25 anni che faccio il parlamentare europeo e ho fatto due volte il vicepresidente della Commissione europea ma non faccio confronti, i paragoni non mi piacciono" , ha detto il vicepresidente di Forza Italia. Tajani si è, poi, rivolto al governatore della Liguria, Giovanni Toti, che da tempo strizza l'occhio a Fratelli d'Italia: "Se volesse cambiare bandiera peggio per lui, io però sono sicuro che non lo farà. Dopo tutto quello che ha avuto da Berlusconi: è stato direttore delle sue tv, suo consigliere politico, presidente della regione". E ha chiosato: "Se vuole andare con la Meloni peggio per lui" . Passando alla politica estera, Tajani ha, infine, commentato le dimissioni di Theresa May e ha detto: "Non so se ha fatto bene, lei aveva trattato bene con noi. Il problema è nel Parlamento britannico, all'interno del Partito conservatore, dove c'è molta confusione e molte divisioni. Non si capisce cosa vogliano fare in realtà i britannici, se vogliono restare, uscire e come farlo".