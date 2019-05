Tajani a Salvini:"Rompi l'alleanza con il M5S"

"Gli italiani hanno parlato chiaro, ancora una volta: quello che vogliono è un governo di centrodestra. Variegato, differenziato, con tre forze politiche che siano la vera alternativa a questo esecutivo che li ha delusi". A dirlo in maniera chiara e netta in un'intervista al Corriere della Sera è Antonio Tajani.

"La Lega cresce molto ma non sfonda da sola, mentre il M5S cala vistosamente, è una vera batosta. Significa che questo governo è stato bocciato dagli elettori" , dice il vicepresidente di Forza Italia. Per quanto riguarda il risultato degli azzurri, invece, sottolinea: "Ci davano al 6-7%, in caduta libera. E invece siamo ancora qui, vivi, e soprattutto essenziali in qualsiasi alleanza di centrodestra. Senza di noi non si vince, non esiste uno schema vincente senza i nostri voti". Alla Lega non basterebbe, dunque, un'alleanza soltanto con Fratelli d'Italia. "I numeri dicono che siamo essenziali. Per un governo nazionale e per quelli locali, se è vero che secondo gli exit poll siamo in netto vantaggio anche in Piemonte, con il candidato forzista Cirio" , aggiunge Tajani secondo cui a Matteo Salvini non resta che rompere l'alleanza con il M5S. " Sono gli italiani a chiederlo, col loro voto. Sono gli elettori che - spiega il vicepresidente di FI - hanno bocciato la politica dei no dei 5 Stelle, del reddito di cittadinanza, sono loro che chiedono sviluppo, infrastrutture, meno tasse, sicurezza. Quello che il centrodestra può dare, e che oggi deve dare" . Secondo Tajani la crisi è vicina " perché il malcontento sta salendo e lo dice non solo il risultato del M5S ma anche i segnali che arrivano alla Lega: la loro crescita è grande, ma non c’è autosufficienza. Evidentemente, andare avanti così danneggia tutti".