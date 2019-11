Tampon tax, Laura Boldrini festeggia: "Ora basta brave ragazze"

Tampon tax sì tampon tax no. L'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% era stata inizialmente bocciata, prevedendo – come per altri beni di consumo – la tassa al 22% per assorbenti e tamponi. La proposta di modifica e di sconto era stata giudicata inammissibile dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, dove il decreto è in esame. Poi, è arrivata la svolta: l'emendamento bipartisan – che come prima firma vede il nome e il cognome di Laura Boldrini, è stato riammesso.

Il provvedimento avanzato dall'esponente del Partito Democratico vuole ridurre l'Iva su ogni prodotto sanitario e igienico per i gentil sesso: assorbenti esterni, tamponi interni, coppe e spugne mestruali. Il tutto, secondo le stime, avrebbe un costo di 97 milioni l'anno.

Ad essere stata bocciata non sarebbe Laura Boldrini ma milioni di donne e ragazze, costrette a pagare caro beni di prima necessità.



Se la battaglia va spostata sulla legge di bilancio chiederò alle colleghe del Senato di farsene carico. #NoTamponTax pic.twitter.com/i6u4vPrr2i — laura boldrini (@lauraboldrini) November 13, 2019

Il nodo della Tampon Tax

Ora come ora la possibilità che la Tampon Tax possa essere accantonatA e messa a prendere la polvere in soffitta è (più) concreta, ma non è ancora certo che il rincaro dal 10 al 22% sia scongiurato. Nel mentre, l'ex presidente della Camera dei deputati ha così commentato la vicenda, in occasione di un'intervista per La Repubblica: "Non è il mio emendamento, ma quello dell'intergruppo parlamentare delle donne, firmato da trentadue deputate di molti gruppi di maggioranza e opposizione" . "È una battaglia bipartisan che spero possa avere un esito positivo" , spiega ancora la deputata. Che, a seguire, aggiunge: "Penso ci fossero tutti gli estremi per essere discusso. E per questo ringrazio la presidente della commissione Finanze della Camera Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle per averlo reintrodotto. È un segnale importante di attenzione a donne e ragazze" .