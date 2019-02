Tav, accordo Lega-Movimento 5 Stelle per prendere tempo

La Tav va ridiscussa. È quanto prevede la mozione di maggioranza a firma Lega-Movimento 5 Stelle che sarà presentata domani alla Camera dei deputati. È arrivato, insomma, l'accordo tra le due forze di governo sulla mozione relativa alla tratta ad alta velocità Torino-Lione

Il testo è stato firmato dai capigruppo di 5 Stelle e del Carroccio, rispettivamente Francesco D'Uva e Riccardo Molinari.

Almeno per il momento, non vi è alcuna decisione certa in merito alla grande opera, ovvero non è ancora stato ufficialmente deciso se proseguire e stoppare una volta per tutte il progetto. Il vicepremier Luigi Di Maio, ospite nelle scorse ore di DiMartedì su La7, rispondendo a una domanda di Giovanni Floris ha dichiarato: "Troveremo la quadra".

La protesta delle opposizioni

Nel mentre - e in attesa della quadra - le opposizioni sono sugli scudi e attaccano l’esecutivo. Sergio Chiamparino, presidente dem del Piemonte tuona: "La Lega svela il suo vero volto non a caso dopo il salvataggio del ministro dell'interno da parte dei cinquestelle. Nella mozione di maggioranza firmata dai due capigruppo alla Camera, che probabilmente sarà votata domani, viene chiesto di rivedere integralmente l'opera, esattamente come recita il contratto di governo con cui la Tav è stata bloccata" . E ha aggiunto: "Alla luce delle dichiarazioni di ieri del rappresentante dell’Ue che chiedeva di fare in fretta nell'avvio dei bandi, questo vuol dire una sola cosa: se la maggioranza approverà questa mozione, sarà come mettere una pietra tombale sulla Torino-Lione. Se dovesse avvenire, interpellerò subito il Consiglio regionale perché attivi la procedura della consultazione popolare, in modo che i piemontesi possano dire forte e chiaro cosa pensano della Tav e del loro futuro" .