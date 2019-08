Tav, Airola sbaglia i conti in aula e la collega si imbarazza

Alberto Airola vittima della sua stessa supercazzola sui conti del Tav. Il senatore del Movimento 5 Stelle, intervenuto nell'emiciclo di Palazzo Madama in occasione della discussione e della votazione sull'Alta Velocità Torino-Lione, ha fatto (molta) confusione sulle cifre della grande opera. E inutili sono stati i tentativi della collega, imbarazzata, di aiutarlo nel suo intervento in Senato.

"Quarantacinque chilometri sono italiani e l'Italia paga due terzi, quattro miliardi. No, scusate, 45 chilometri sono francesi e l'italia... scusate ma i dati sono molti, vi prego di avere pazienza" , dice l’esponete pentastellato nell’Aula del Senato, in evidente difficoltà nell'elencare, sbagliandoli tutti, i numeri della ferrovia.

La senatrice che siede dietro di lui, Elisa Pirro, tenta di correggerlo suggerendogli i dati corretti, ma presa dalla disperazione si mette le mani tra i capelli in segno di "disperazione".