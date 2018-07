Tav, Di Maio accetta la sfida: "Pronti al referendum"

Di Maio raccoglie la sfida sulla Tav. "Chiamparino vuole fare un referendum, noi non ci sottrarremo", ha dichiarato il vicepremier parlando alla trasmissione Omnibus, sottolineando che non autorizzerà mai "un'opera che si faccia con poliziotti in assetto antisommossa e fili spinati". Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ha poi ribadito la posizione del M5s: "Non siamo contro la Tav in generale, ma il punto è la Torino Lione che dovrebbe portare le merci da Torino a Lione. Questo tunnel è stato progettato 30 anni fa mentre oggi ci sono nuove tecnologie, c’è la stampa in 3D". Nel weekend il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha riacceso il dibattito sulla questione rilasciando un'intervista a Repubblica : "Se il governo bloccherà la Torino-Lione io sono pronto ad andare fino in fondo e convocare un referendum popolare". L'iniziativa ha trovato subito il placet di Forza Italia. "Bene ha fatto il presidente Chiamparino a evocare lo strumento della consultazione popolare. Invito l'amministrazione comunale di Torino e il M5s a farsi promotori di un'iniziativa referendaria perché, sia pure a titolo consultivo, potrebbe regalare la foto giusta e non sfocata sullo stato d'animo dei piemontesi verso Tav", ha detto Osvaldo Napoli, del direttivo di FI alla Camera.