Tav, la mossa della Lega per imbrigliare Toninelli

L'emendamento della Lega al dl Sblocca cantieri per il commissariamento delle opere prioritarie, tra cui la Tav, sarà trasformato in un ordine del giorno che verrà poi recepito in un Dpcm. Lo ha annunciato il viceministro dei Trasporti, Edoardo Rixi, al termine della riunione di maggioranza in Senato durata oltre un'ora e mezzo. L'emendamento, ha spiegato Rixi, «sarà trasformato in un ordine del giorno che impegnerà il governo» a commissariare le grandi opere escludendo le tratte transfrontaliere che non possono essere commissariate. «Telt è una società di diritto francese e a meno che non si voglia dichiarare guerra alla Francia non si può commissariare quella società», ha spiegato Rixi.

Qualcuno, dietro questa mossa, ha visto il tentativo del Carroccio di commissariare il ministro delle Infrastrutture, il grillino Danilo Toninelli (nella foto). «Non cambia assolutamente nulla, i dossier che toccano il mio ministero vengono gestiti oggi come erano gestiti prima delle elezioni», la sua reazione al termine della riunione di maggioranza sullo Sblocca cantieri, al Senato. Ma ormai la partita è aperta