Tecnologia, il braccio di ferro tra Cina e Usa

Cina e Usa sono protagoniste da diversi anni di un duello serrato in campo economico e politico. L'ascesa alla Casa Bianca di Donald Trump ha accelerato la focalizzazione verso Pechino degli apparati statunitensi che, in un'inusuale dimostrazione di concordia, individuano proprio nella Cina il rivale numero uno per la leadership di Washington su scala globale.

E il campo di contesa più importante è proprio quello economico. Perché proprio col sorpasso sugli Usa per Pil totale la Cina intende dare la prima dimostrazione della sua rinnovata influenza e, al contempo, perché l'amministrazione Trump ritiene le strategie commerciali cinesi dannose per l'interesse nazionale statunitense. La «Nuova Via della Seta» apre a Pechino nuovi mercati, che al contempo si porta avanti nella corsa alle tecnologie di frontiera (5G, intelligenza artificiale e così via), mentre a Washington resta l'arma dei dazi. L'escalation della guerra commerciale ha visto la leadership cinese, come una squadra di ciclisti coesi, rispondere in progressione agli attacchi e alle stoccate statunitensi, attraverso dazi mirati nell'obiettivo (come quelli contro la soia statunitense), minacce di embargo di risorse strategiche (terre rare) e rilancio dei principali progetti di Pechino.

La nuova fase della sfida economica tra Cina e Usa appare focalizzata sul controllo delle tecnologie strategiche. Non a caso è Huawei a trovarsi in mezzo al contenzioso: i dati saranno, secondo gli analisti, il «petrolio del XXI secolo», la risorsa il cui controllo faciliterà i processi industriali, le transazioni finanziarie, l'interconnessione tra oggetti e processi (internet delle cose). Cina e Stati Uniti sono gli attori globali più disposti a scendere in campo per il controllo delle tecnologie di frontiera e del valore aggiunto economico e strategico ad esse associato. Non è un caso che sul 5G e sui domini affini insistano le nuove problematiche insorte tra Cina e Usa. Xi Jinping e Donald Trump giocano a scacchi, uno mettendo sul campo centinaia di miliardi di dollari di investimenti e l'altro richiamando apparati e alleati alla fedeltà a Washington. Scatenando un tiro alla fune da cui nessuno dei due contendenti intende ritirarsi. Tra Pechino e Washington continueranno a volare scintille a lungo.