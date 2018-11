"Ti sparo in bocca": i no-vax minacciano il deputato di FI Roberto Novelli

Lo hanno minacciato di morte perché si era schierato pubblicamente a favore dei vaccini: il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, eletto alle ultime elezioni in Friuli-Venezia Giulia è stato bersagliato di insulti e minacce dai no-vax attraverso i social network.

Il motivo? Nei giorni scorsi attraverso Facebook il parlamentare azzurro si era pubblicamente schierato a favore della necessità di introdurre un giro di vite sull'obbligatorietà dei vaccini, ipotizzando la presentazione di una proposta di legge a Palazzo Montecitorio che introduca una nuova ipotesi di reato per chi non vaccina i propri figli.

Erano i giorni infuocati dell'esplosione dei casi di morbillo in un ospedale di Bari, provocati con ogni probabilità da un bimbo non vaccinato. Peccato che la presa di posizione, perfettamente legittima, dell'onorevole Novelli, sia stata accolta dagli ultras no-vax nella maniera più imbecille: con gli insulti e, peggio ancora, con le minacce.

Martedì sera il deputato azzurro è stato sommerso di messaggi privati di minacce su Facebook. Uno diceva addirittura: "Ti sparo in bocca". La reazione di Novelli però è stata ferma a determinata a proseguire il proprio lavoro in Parlamento. "Il momento storico è questo - ha dichiarato il deputato - e mentre qualcuno può permettersi di dare delle puttane e sciacalli ai giornalisti, condonare gli abusi edilizi di Ischia e bloccare le grandi opere, chi, come me, esprime una motivata opinione sui vaccini, riceve minacce di morte. Minacce che non mi intimoriscono, non mettono in discussione le mie convinzioni, non mi fanno recedere dalla mia azione politica”.