Le toghe rosse contro Salvini: "Governo rispetti i magistrati"

Lo scontro tra il Viminale e le toghe si accende sempre di più. La mossa della procura di Agrigento di dare l'ok allo sbraco dei migranti della Sea Watch e il conseguente sequestro della nave dell'ong ha dato vita ad un braccio di ferro duro tra Salvini e il pm Patronaggio. Il titolare del Viminale ha mandato un messaggio chiaro alla toga agrigentina. Di fatto il ministro ha messo nel mirino in modo diretto il pm: " Il procuratore di Agrigento - ha detto Salvini - ha imposto questa iniziativa senza avvisare il ministro che non ha dato nessuna autorizzazione? Se c’è favoreggiamento dell’immigrazione clandestina chiunque agevoli gli sbarchi dovrà vedersela con la legge ".

Una posizione questa che ha immediatamente acceso (ancora una volta) lo scontro tra una parte della magistratura e il governo. E adesso le toghe progressiste di Area difendono Patronaggio e puntano il dito contro il ministro degli Interni: "Compito della magistratura è tutelare i diritti delle persone e i loro beni fondamentali, fra i quali in primis la salute, l'integrità fisica e la dignità, e svolgere ogni doverosa attività di indagine ogni qualvolta siano ravvisabili possibili notizie di reato - sottolinea la segretaria di Area, Cristina Ornano - Nello svolgimento di tali compiti la magistratura è soggetta soltanto alla legge e alle verifiche interne previste dal sistema processuale ". A questo punto arriva un vero e proprio affondo sul governo gialloverde: "I n ossequio al principio della separazione dei poteri e dell'autonomia e indipendenza della magistratura, non è consentito interferire, limitare o porre veti all'azione della autorità giudiziaria nell'espletamento dei suoi doveri. Chiediamo perciò che la politica rispetti le prerogative della magistratura e non effettui indebite invasioni di campo ". Insomma tra la magistratura progressista e il Carroccio ormai è scontro aperto. Il braccio di ferro tra toghe e Salvini potrebbe avere esiti imprevedibili sulla tenuta dell'esecutivo.