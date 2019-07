Una legge che tutela i clandestini: così la Toscana aggira il dl Sicurezza

I dem parlano di "tutela dei bisogni essenziali della persona umana" per garantire a tutti "i diritti samaritani" . In realtà la proposta di legge, portata oggi davanti al Consiglio regionale della Toscana, punta ad aggirare il primo decreto Sicurezza e assicurare cibo, scuola e sanità gratis a tutti gli immigrati, anche quelli clandestini. Una norma che, per dirla con le parole del Viminale, ha un "sapore eversivo" perché sfida una legge dello Stato e che fa razzia dei fondi pubblici regionali penalizzando, in primis, gli stessi toscani.

La seduta del Consiglio regionale della Toscana si è aperta con la protesta del Carroccio all'approvazione della legge regionale 333 che destina 4 milioni di euro agli immigrati irregolari. Un vero e proprio blitz targato Partito democratico per far ripartire il business dell'accoglienza dopo che Matteo Salvini aveva chiuso i rubinetti dei soldi pubblici. I sette consiglieri leghisti si sono presentati in Aula indossando la maglietta "Prima i Toscani" e hanno accusato il governatore Enrico Rossi di voler far diventare la Regione "il più grande campo profughi d'Italia" concedendo, appunto, finanziamenti a pioggia alle cooperative "senza un vero sistema di premialità per le strutture meritevoli e virtuose" . Per bloccare il via libera alla norma hanno anche presentato 1.200 emendamenti e una trentina di ordini del giorno che sono stati, poi, sottoscritti da Forza Italia e Fratelli d'Italia.