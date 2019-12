Toscana, il sondaggio "storico" che fa "volare" il centrodestra

Nella rossa Toscana adesso la Lega è il primo partito. A testimoniare l'inversione di marcia è un sondaggio Swg sulle prossime Regionali pubblicato dalla Nazione. Di fattoi i dati del quotidiano di Firenze segnalano un netto sorpasso del Carroccio sulle forze di sinistra che si potrebbe definire "storico". Infatti alle ultime elezioni Europee dello scorso 26 maggio, la Toscana è stata l'unica regione rossa a tenere davanti all'avanzata della Lega e del centrodestra. A quanto pare sono bastati pochi mesi di governo giallorosso per cambiare lo scenario. Secondo la rilevazione di Swg, la Lega sarebbe al 34 per cento con almeno 5 punti di vantaggio sul Pd che si ferma invece al 29 per cento. Da sottolineare il risultato contenuto di Italia Viva che pur giocando tra le mura amiche della Toscana, non va oltre quota 5 per cento. Fratelli d'Italia passa dal 4,9 al 5 per cento. L'appuntamento per le Regionali in Toscana potrebbe essere decisivo per la tenuta dell'esecutivo che deve fare i conti con le spine elettorali dell'Emilia Romagna (dove si voterà a gennaio) e con quelle della Calabria dove tra Pd e M5s regna sovrana la confusione.

Nel dettaglio della Toscana, complessivamente, il centrodestra totalizza il 44,5% dei consensi e prevale di poco sul centrosinistra che vale il 44% delle intenzioni di voto. Una quasi parità che si riflette anche sulla corsa per la presidenza della Regione, con gli ipotetici candidati di centrodestra e centrosinistra collocati entrambi in una forchetta tra il 42 e il 46%, che diventano 44-48% nel caso di un patto di M5s con il centrosinistra. Un candidato 5 stelle che corresse da solo, si posiziona in una forchetta tra il 5 e il 9%. I dati dunque parlano chiaro: la partita per le Regionali è apertissima. Di fatto il voto locale si rifletterà per forza sul governo. L'esperimento giallorosso per il momento sta indebolendo sia il Pd che i 5 Stelle. Nuove batoste sul fronte delle Regionali potrebbero portare alla rottura definitiva tra gli alleati con un probabile ritorno alle urne. Il 2020 sarà l'anno decisivo per le sorti dell'esecutivo e dando un rapido sguardo ai sondaggi lo scenario appare piuttosto chiaro: il centrodestra potrebbe travolgere Conte, Di Maio, Zingaretti e Renzi...