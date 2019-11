Travaglio allo scoperto: "Vi racconto la cena con Giuseppe Conte"

Marco Travaglio si racconta a 360°. Ospite di Un giorno da pecora, su Rai Radio1, il giornalista ha svelato alcune sue abitudini della vita privata, a partire dalla colazione: " Bevo caffé e magio le Camille, dei biscotti. Prendo tre caffé al giorno: colazione, pranzo e cena. E a cena amo bere anche Coca Cola ". E stranamente in questo periodo così freddo non ama dormire con il piumone: " Non lo utilizzo mai, mi fa schifo. Uso sempre lenzuolo e coperta ". Dà l'impressione di essere duro e determinato, ma in alcune occasione si sente anche timido: " Si, sono timido e lo sono sempre stato. Per esempio quando parlo con una persona lo guardo negli occhi per un attimo e poi, senza accorgermene, mi cala lo sguardo altrove ". Proprio questa fu l'accusa rivoltagli da Matteo Renzi nel corso di un duello televisivo: " No, in quel caso guardavo solo dall'altra parte. Ma non era un segno di timidezza: mi dava solo fastidio la sua faccia... ".

Social e Juventus

Il rapporto del direttore de Il Fatto Quotidiano con i social non va a gonfie vele: " Sono 'asocial' perché non ho tempo. Ringrazio chi mi segue ma la mia pagina è gestita dai social media manager del nostro giornale, che pubblicano le iniziative del Fatto e gli articoli più importanti ". Eppure la sua pagina Facebook ha oltre un milione di fan: " Non ho nemmeno la password: se devo mettere un post su Fb dico a chi se ne occupa che gli manderò il contenuto via mail o via messaggio. Ogni tanto guardo i commenti pubblici alla mia pagina e sono commenti che contengono per la maggior parte insulti. Oggi i social network danno spago a questi disadattati che non sanno cosa fare durante la giornata ".

Il saggista è ancora un tifoso della Juventus: " Si, ma ho perso interesse per il calcio. Però vivo nella stessa strada di Cristiano Ronaldo. Ogni tanto vedo passare i van con i vetri oscurati e immagino che sia lui, dal momento che l’FBI non ha motivo di frequentare il mio quartiere ".

La cena con Conte

Travaglio si è poi espresso sulla recente cena a Viterbo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: " Non siamo stati a cena di recente nel senso che abbiamo organizzato una cena ". È successo però una cosa piuttosto curiosa: " Io avevo il mio spettacolo a Viterbo, due sabati fa. Ma pioveva talmente tanto, anche dentro al teatro, che abbiamo deciso di annullarlo. Ad un certo punto chiama Conte che dice: 'Mi state tirando un pacco, io sto arrivando con la mia famiglia per vedere lo spettacolo'. I biglietti se li era comprati su internet, aveva l'ultima fila ". E ha poi spiegato tutti i dettagli, giustificandosi: " Dato che Conte era già arrivato a Viterbo, con suo figlio, la sua compagna e sua sorella, è venuto a cena con me e con tutto lo staff del mio spettacolo. Ecco qual è stata la famosa cena nella quale qualcuno ha voluto vedere che siamo andati a nasconderci nel viterbese. Peccato che c'erano 200 persone, c'era una 'processione' di persone che andavano a farsi i selfie con lui, altro che cena segreta ".

Vespa e Vauro