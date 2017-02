Tremonti: "La Merkel non vuole l'Italia nell' Europa che conta"

"Se questa è l’Europa, dove si affidano poteri assoluti a entità sovranazionali opache non trasparenti è il tradimento dello spirito di Roma fatto dai così detti europeisti". Giulio Tremonti, ospite de In Mezz'Ora parla dell'Unione Europea e dell'idea della Merkel di voler scindere l'Europa in due blocchi "a due velocità". "Adesso - secondo Tremonti - la struttura si è invertita, si fa tutto in Europa e pochissimo nei singoli Stati. Se questa è l'Europa, dove si affidano poteri assoluti a entità sovranazionali opache non trasparenti è il tradimento dello spirito di Roma fatto dai cosiddetti europeisti. Che questi vadano a casa a me sembra positivo. Se l'evoluzione è la replica di Roma, metti insieme quello che è essenziale, come la difesa, ma lasci ai singoli Stati i fagioli e l'olio va bene", ha spiegato Tremonti.



Poi arriva l'affondo: "Ci vogliono far fare la fine che i piemontesi hanno fatto fare al Regno dell Due Sicilie". E ancora: "Credo che nello spirito dei tempi e nell'andamento della storia si apra una fase sovranista, che non vuol dire chiudersi ma difendere quello che hai e valorizzarlo sull'esterno. Lo stanno facendo Usa e Germania, lo deve fare l'Italia. Non possiamo continuare a farci portar via la nostra roba", ha aggiunto Tremonti. Rispetto all'Europa, ha aggiunto, bisogna "rigettare le direttive che sono arrivate e arrivano, mandare indietro tutte quelle regole inutili" che sono "la devastazione della nostra economia". Infine Tremonti parla anche di Trump e della "nuova" America: "Trump non va verso protezionismo e isolazionismo ma verso una cosa antichissima che sarà nuovissima, il mercantilismo. E anche la Germania è mercantilista...".