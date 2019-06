Trenta ko, vince la linea del Quirinale Cavo Dragone capo di Stato Maggiore

Alla fine ha vinto la linea del Quirinale. L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone (nella foto) è il nuovo Capo di Stato Maggiore della Marina militare. Il Consiglio dei ministri lo ha deciso nella tarda serata di ieri.

Lo scontro politico sulla nomina si è consumata tra Lega e i Cinque stelle per decidere il nome del successore dell'ammiraglio Valter Girardelli. Una decisione last minute, che ha creato non pochi imbarazzi. La fumata bianca, infatti, è arrivata appena due giorni prima del cambio di comando dell'attuale vertice della Forza armata di mare.

Ieri sera, alla cena di saluto di Girardelli, alla presenza anche del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, andata via poco prima delle 20 proprio per correre al Consiglio dei ministri, fino all'ultimo nei discorsi il nome del nuovo Capo di Stato Maggiore non è stato pronunciato. È la prima volta nella storia che ciò accade, con già i preparativi pronti per domani, quando a Palazzo Marina, nel corso della cerimonia, l'uscente e l'entrante dovranno salutarsi tra tutti gli onori. La Trenta preferiva l'ammiraglio Paolo Treu. CGian