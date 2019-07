Trovata della Lega: "Abolire la Tasi"

Fino a qualche giorno fa era solo un accorpamento delle tasse sulla casa. Semplificazione senza garanzie di un taglio della imposizione monstre sul mattone (come denunciato lunedì dalle pagine de Il Giornale dal presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa). Da due giorni è emerso che ci potrebbe essere anche una riduzione delle tasse sul mattone. Lo ha accennato il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia (nella fo), durante l'incontro tra governo e parti sociali di lunedì. Ieri è arrivata la conferma del relatore della proposta di fusione di Imu e Tasi, il deputato leghista Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze della Camera.

Intervistato dal Sole 24 Ore, l'esponente della Lega ha spiegato che durante le audizioni parlamentari sono emerse criticità di una semplice fusione tra la tassa sui servizi e l'imposta municipale e il fatto che le due tasse sono di fatto una duplicazione.

La soluzione che si sta facendo strada è quindi abolire la Tasi, lasciando in vita solo l'Imu. «I cittadini risparmieranno 1,1 miliardi di euro», ha spiegato l'esponente della Lega. Le coperture saranno trovate con tagli alla spesa. L'intenzione della Lega è intervenire poi con delle esenzioni, in particolare permettere ai proprietari di negozi sfitti di non pagare, così come a quelli di immobili occupati. Ora lo sconto sulla patrimoniale è ufficialmente entrato nell'agenda del governo per la prossima legge di Bilancio (il M5s non dovrebbe fare obiezioni).

Ma tutto dipende dalle coperture. Ieri il sottosegretario all'Economia Massimo Bitonci ha rivelato che dalla riapertura della rottamazione ter e del saldo e stralcio ha fatto registrare due milioni di adesioni. Il gettito complessivo è di 25 miliardi di euro. Un «tesoretto» da utilizzare per disinnescare gli aumenti Iva e per la flat tax. Ieri il leader M5s Luigi Di Maio ha di nuovo attaccato la riforma cara alla Lega di Salvini: «Trovino 30 miliardi». La Lega sta lavorando alla «pace fiscale due» per le aziende in crisi per le quali prevedere saldo e stralcio, cancellazione del contenzioso ed emersione del contante.