Tute, reperti e fotografie: Sotheby's e Christie's mettono all'asta oggi il «tesoro» dell'Apollo 11

In queste stesse ore di cinquant'anni fa Neil Armstrong, Edwin Eugene (Buzz) Aldrin e Michael Collins si preparavano ad entrare nell'orbita lunare. Era necessario ancora un giorno di viaggio nello spazio. All'interno del modulo Eagle con il quale Armstrong e Aldrin raggiunsero la superficie della luna, posato in mezzo a loro, c'era un quaderno ad anelli di sessantacinque pagine: il Diario di bordo. Il Timeline Book dell'Apollo 11 è il cimelio più costoso in vendita all'asta in questi giorni di celebrazioni che precedono il 21 luglio.

Chi, mezzo secolo dopo, volesse portarsi a casa un pezzo dell'impresa che condusse al piccolo passo per un uomo-grande passo per l'umanità, o di altre successive missioni spaziali, può farsi un giro alle case d'asta Christie's e Sotheby's, che da oggi avviano una gara di vendita di reperti a tema (tutti costosissimi) . Il protagonista è proprio il Timeline Book, presentato oggi da Christie's a New York. Il valore stimato è compreso tra i 7 e i 9 milioni di dollari. Vi sono inseriti grafici e grigli stampati con le caratteristiche tecniche della missione Apollo 11, ma soprattutto gli appunti a mano «in diretta» di Aldrin e Armstrong: i dettagli delle 34 ore di ispezione, sganciamento, discesa, sosta e risalita del modulo lunare Eagle verso il modulo di comando dove li attendeva Michael Collins e le coordinate del luogo dell'allunaggio, scritte da Aldrin. Proprio la pagina del Timeline book è l'unico appunto umano scritto sul satellite terrestre, e potrebbe rimanere tale se le prossime missioni non prevederanno una scrittura di bordo con carta e penna. Aldrin tenne la proprietà del diario prima di venderlo a un collezionista, che in occasione del cinquantenario se ne libera con l'aspettativa di guadagno indicata.

Tra gli altri lotti di culto esposti da Christie's all'interno della sezione One Giant Leap: Celebrating Space Esploration 50 Years After Apollo 11, ci sono la spazzola, più propriamente lo spazzolino, con il quale fu pulita una telecamera a bordo della missione Apollo 14, del '71, comprensiva, pare, di polvere lunare (valore tra i 125mila e i 175mila dollari) e il piano di volo di Apollo 11. Sotheby's propone invece due aste: Omega Speedmaster: To the Moon and Back, domani, con la vendita degli orologi spaziali per eccellenza, mentre sabato 20 vanno all'asta una serie di gadget come tute, guanti, mappe, foto (la prima della terra dalla luna) di varie missioni.