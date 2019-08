Tutte le mosse di Salvini per evitare il patto Pd-5s

Matteo Salvini è davanti a un bivio: andare dritto e sfiduciare Conte, oppure tentare la strada di un accordo con i Cinque Stelle. Di Maio ha già chiuso il forno e per il momento non dà segni di apertura per ricucire la ferita tra Lega e M5s. Salvini però, come riporta il Corriere, dietro le quinte ha un solo obiettivo: scongiurare il governo dell'inciucio. Ed è in questa chiave che il ministro avrebbe detto: "Non voglio neanche pensare a un ritorno al governo di Renzi, Lotti e Boschi, le calamità naturali. Ragioniamo di tutto, ma non di questo". Parole chiare che di fatto cercano di frenare la corsa dem al governo con un patto giallorosso con i pentastellati. Per Salvini sono giorni caldi. Gli scontri con il premier Conte di fatto sono il segno di una totale insofferenza al protagonismo di Palazzo Chigi anche sul fronte dell'immigrazione. L'ultimo atto di questa lotta intestina nel governo si è registrato oggi con le lettere di fuoco scambiate tra il premier e il ministro degli Interni. Conte ha chiesto lo sbarco dei minori da Open Arms, scelta questa che il Viminale ha totalmente attribuito a Palazzo Chigi acconsentendo poi all'arrivo in porto di 27 minori. Ma di questi almeno otto, come ha sottolineato Salvini si sono dichiarati maggiorenni.

Salvini però ha chiuso le porte ad uno sbarco degli altri 134 migranti che si trovano a brodo della nave che resta a largo di Lampedusa. All'orizzonte c'è anche la Ocena Viking che con 350 migranti ha fatto rotta verso Malta e che resta tra la Valletta e il nostro Paese. Dal campo di battaglia dei migranti passa la tenuta del governo. Le posizioni di Salvini e Conte sono sempre più distanti e di fatto in una resa dei conti in Parlamento, martedì prossimo, la gestione dell'emergenza Open Arms potrebbe avere il suo peso. I dem hanno provato a sfruttare il caso per avvicinarsi a Conte e per tentare lo "sbarco" al governo. E il premier per il momento incassa il favore dei 5 Stelle e del Pd. Non un dettaglio. Le trattative tra i due partiti vanno avanti e la prossima settimana potrebbe accadere l'impensabile: la formazione di un governo giallorosso. Proprio quello che Salvini vuole evitare...