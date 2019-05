Tv, radio e internet: va in onda il tour de force

Roma L'ultima settimana. La più impegnativa. Con alle spalle 82 primavere, Silvio Berlusconi sembra ringiovanito dalla fatica di questo tour de force che lo vede candidato capolista per le Europee di domenica prossima. Non sta mai fermo e sta dovunque. Soltanto ieri il Cavaliere ha iniziato la giornata con un'intervista al Gr1 della Rai alle 8 del mattino per poi proseguire con un'altra intervista per il sito del Corriere della Sera (alle 11). Quindi nel pomeriggio negli studi della Sette per partecipare a Tagadà (alle 16). Poi di nuovo in radio per partecipare a Zapping su Radio 1 per dialogare con Giancarlo Loquenzi. Quindi ancora in tv prima con Mentana (Bersaglio mobile sulla Sette) e poi da Porro per la nuova edizione di Matrix (Canale 5). E il bello è che la maggior parte di questi impegni sono in diretta. Con il presidente Berlusconi che non tradisce fatica e logoramento per promuovere l'idea di un'Europa popolare e solidale, ultima barriera contro l'onda montante del sovranismo.

L'agenda del Cavaliere è sempre piena e se non compare in tv è presente e disponibile a interviste con i giornali locali (tre ogni giorno nel corso dell'ultima settimana). Dal suo staff confermano che è un fiume in piena. Non si risparmia, dicono. Lavora anche quattordici ore al giorno. E i frutti si vedono e il livello dei suoi interventi non delude le aspettative. Anche gli ascolti delle trasmissioni mostrano un sensibile vantaggio. Segno che il personaggio politico (e televisivo) è tornato al suo primo splendore. Se n'è accorto anche il popolare sito di gossip politica e di informazione Dagospia. Che ieri nella sua frequentatissima homepage a proposito di Berlusconi titolava: «Questo non l'ammazza nessuno (a parte la magistratura). Venti minuti di intervista non bastano, figurarsi a Di martedì dove il pubblico in studio lo ha accolto con una standing ovation degna di un capo di Stato». Oggi il leader di Forza Italia sarà a Torino. Altro tour de force in vista del voto di domenica. L'ennesima giornata di lavoro. Prima della chiusura della campagna elettorale nella sua Milano (in agenda due interventi in trasmissioni televisive). Non di sole interviste si compone la giornata del Cavaliere. Questa nuova campagna elettorale è molto «social» e qui l'apprezzamento è subito registrabile. I suoi interventi su Facebook hanno, infatti, già avuto milioni di visualizzazioni.