Uccide la ex e tenta il suicidio. Ferito pure il nuovo compagno

L'amore che finisce e la rabbia che ti acceca. Un mese fa si erano lasciati e lui se n'era andato dall'appartamento dove avevano vissuto insieme. Ma non era riuscito a rassegnarsi alla fine della relazione, soprattutto ora che lei aveva un altro uomo. Così ieri pomeriggio è tornato da lei per discutere, con la speranza magari di riuscire a ricucire il rapporto. Invece il risentimento ha preso il sopravvento e le parole si sono trasformate in una lite, presto degenerata. Forse quando ha visto che la sua ex non era sola, l'uomo ha perso il controllo e l'ha uccisa con un coltello da sub per poi scagliarsi contro il nuovo compagno e tentare di suicidarsi con la stessa arma.

Teatro dell'ennesimo femminicidio è Montegaldella, una tranquillo comune in provincia di Vicenza. È accaduto ieri pomeriggio in via Vespucci. La mattanza è stata scoperta dai carabinieri nel retro del palazzo dopo che un'inquilina, sentendo le urla si è affacciata e ha visto quello che stava accadendo. Subito ha chiamato i militari dell'Arma per dare l'allarme: «Correte, un uomo sta accoltellando la mia vicina di casa e un'altra persona». Ma quando la prima pattuglia della stazione di Longare è arrivata sul posto i carabinieri hanno trovato la donna aggredita già morta, sul selciato, in una pozza di sangue. Aveva 43 anni. Era a terra, davanti al garage di sua proprietà, dove l'ex compagno l'aveva sorpresa. Vicino al suo cadavere c'erano altri due corpi. Uno era del nuovo compagno della vittima, raggiunto anche lui da alcune coltellate non letali, l'altro era quello dell'aggressore, 38 anni, l'uomo con il quale fino ad un mese fa la poveretta aveva convissuto. Dopo essersi reso conto di quello che aveva fatto non ha retto al rimorso. O forse non è riuscito ad immaginarsi una vita senza di lei. E ha provato a farla finita rivolgendo lo stesso coltello sub contro se stesso. Diverse coltellate, prima al torace, poi al collo.

Non aveva precedenti penali, ma la gelosia lo ha accecato al punto da fare una carneficina. Le sue condizioni sono gravissime. Per cercare di salvarlo i soccorritori lo hanno trasportato in elicottero al Policlinico di Padova. L'altro ferito, invece, è stato portato in ambulanza all'ospedale San Bortolo di Vicenza.