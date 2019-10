Umbria, Conte: "Non faccio campagna elettorale". E si fa scattare una foto con Bianconi e gli alleati

Ieri a Solomeo, piccola frazione di Corciano (Perugia) aveva detto di non essere li per fare campagna elettorale. E lo ha ribadito anche poco fa a Narni, durante l’incontro con i leader delle forze di maggioranza di Pd, M5S e Leu per sostenere Vincenzo Bianconi, il candidato civico alle Regionali in Umbria che si svolgeranno domenica 27 ottobre.

Nonostante i suoi proclami, il premier Giuseppe Conte ha approfittato dell’occasione per farsi scattare una foto sotto il palco insieme allo stesso Bianconi, al segretario del Pd Nicola Zingaretti, al capo del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e al ministro della Salute Roberto Speranza. Nella foto è assente il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi che non ha partecipato all'ultimo giorno di comizi elettorali. Inoltre, ieri lo stesso Conte era stato immortalato in altre due foto insieme a Bianconi e dalle immagini si capisce come tra i due ci sia un’ottima intesa. Nella prima il premier appoggia il pugno chiuso sul braccio destro del candidato civico, mentre nella seconda hanno entrambi il pollice alzato.

Dal palco di Narni, Conte ha detto che alcuni giornalisti e commentatori si stanno chiedendo se il presidente del consiglio stia facendo campagna elettorale. E il premier, riferendosi ai cittadini umbri, ha sottolineato di aver rispetto per loro e " se avessi fatto campana elettorale lo avrei fatto con rispetto per voi, e sarei venuto qui ogni giorno. Non sto facendo campagna elettorale però oggi sono orgogliosamente qui ”. Conte ha poi evidenziato che in Umbria non si vota per l’esecutivo ma si sta realizzando un esperimento importante e che Bianconi è un candidato determinato e di qualità.