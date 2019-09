Umbria e Veneto, il Pd apre a possibili allenze con il M5S

Il probabile governo giallorosso potrebbe far nascere delle alleanze tra Partito democratico e pentastellati anche in Umbria e Veneto.

Come riporta l'Huffington Post, Walter Verini, commissario del Pd umbro, ha sottolineato che il centrosinistra “ha il dovere di interloquire con tutti e chi guiderà questi confronti lo deve fare anche con i 5 stelle”. Il deputato dem lo ha ribadito stamani a Perugia durante la riunione dell’organismo dirigente del partito. Quest’ultimo ha indicato Andrea Fora come candidato alla presidenza della Regione, ma si è parlato anche di possibili alleanze con il Movimento 5 stelle. Verini ha spiegato che quello che succederà a Roma potrà aiutare un’eventuale alleanza anche in Umbria. Secondo il deputato, le prossime mosse sono “attendere che la coalizione prenda corpo, discutere con tutte le forze e poi valutare ricadute nazionali per un possibile accordo. Più forza avremo - ha aggiunto - soprattutto sui contenuti e programmi, più questo nostro progetto potrà essere attrattivo”.

Stesso discorso vale per il Veneto. Come riportato da Libero, il responsabile del Pd Alessandro Bisato ha spiegato che il partito ha la consapevolezza di doversi presentare agli elettori con uno schieramento più ampio possibile. L’obiettivo è quello di allargare la coalizione che sfiderà il governatore leghista Luca Zaia alle elezioni regionali del 2020. "I temi su cui far convergere la campagna elettorale - ha precisato Bisato - devono essere quelli relativi al socio-sanitario, alla non autosufficienza, all' ambiente e alle infrastrutture. In effetti sono temi con cui si può ragionare con i cinquestelle, mettendo in campo la politica per trovare la mediazione e non fermandosi davanti ai no”. Qui però tra i grillini sembra regnare lo scetticismo.