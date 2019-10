Umbria, il Pd ora trema: "Rifletteremo sulle prossime scelte"

Dopo l'umiliante sconfitta subita da Pd e M5S in Umbria, si apre ora inevitabilmente una fase di riflessione all'interno del governo. Ad uscire allo scoperto è stato Nicola Zingaretti, che sul proprio profilo Facebook ha commentato duramente i risultati maturati: " La sconfitta è netta e conferma una tendenza negativa del centrosinistra consolidata in questi anni in molti grandi Comuni umbri, che non si è riusciti a ribaltare ".

Il segretario del Partito democratico ha voluto ringraziare Vincenzo Bianconi " per la sua generosità, per essersi messo a disposizione negli ultimi giorni utili " e anche tutti gli elettori e i militanti " che si sono battuti in una condizione difficile se non drammatica in quella Regione ".

Fase di riflessione

Il governatore della Regione Lazio ha svelato che ora " rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del governo ". Nel mirino dei dem resta comunque il centrodestra: " Organizzeremo l'opposizione in Consiglio regionale e nella società per contrastare questa deriva ".

Andrea Marcucci ha voluto rassicurare sulla stabilità dell'esecutivo giallorosso: " È una sconfitta evidente, che non avrà conseguenze sul governo, ma impone una riflessione ben più approfondita sulle alleanze ". Il capogruppo del Pd al Senato ha specificato: " Il matrimonio tra Pd e M5S in Umbria mette in evidenza tutti i limiti di alleanze costruite all'ultimo minuto e senza contenuti ".