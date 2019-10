Umbria, Salvini attacca il candidato M5S-Pd: "Cittadini meritano trasparenza"

Le elezioni in Umbria entrano nel vivo. E la pubblicazione da parte del Corriere dell'Umbria delle notize sul candidato M5S-Pd alla guida della Regione, Vincenzo Bianconi, scuotono la campagna elettorale. "Approfondiremo", assicura Matteo Salvini che sogna di strappare l'Umbria al centrosinistra.

Stando a quanto pubblicato dal Corriere dell'Umbria, che cita carte fornite dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno (Forza Italia), le società di Bianconi sarebbe finita la maggioranza dei fondi destinati alla ricostruzione della città umbra dopo il terremoto dell'agosto del 2016. Si parla, secondo il quotidiano umbro, di circa 9 milioni euro, ovvero più dell'80% delle risorse complessive.

La pubblicazione della notizia ha provocato un terremoto politico. La Lega promette battaglia. " Più di 8 milioni di fondi pubblici per ristrutturare hotel e rifornire le mense dei moduli abitativi. E' quanto incassato dal gruppo alberghiero della famiglia Bianconi, il candidato di Pd e 5 stelle per la regione Umbria, per la ricostruzione di Norcia ", dice Salvini. " In passato la sinistra e i grillini avrebbero gridato al conflitto di interessi e all'evidente problema di opportunità ". Il motto per ora è: "Approfondiremo". Magari in attesa di nuovi sviluppi.