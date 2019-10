Umbria, Salvini contro i giallorossi "Non vengono in piazza perché hanno paura"

" I n Umbria ci sono 50 anni di disastri della sinistra da recuperare, e in 5 anni noi ce la faremo. Porteremo come Lega in Umbria la nostra esperienza avuta in Lombardia, dove 15mila bambini con i genitori che non possono permetterselo andranno all'asilo gratis. Il 90% di questi è italiano ". lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini a un evento elettorale a Perugia.

In vista delle elezioni regionali in Umbria, previste per il prossimo 27 ottobre, Salvini ha iniziato il suo tour elettorale nella regione. " Di Maio e Zingaretti non vanno nei mercati e nelle piazze, vanno al chiuso perché hanno vergogna di farsi vedere in giro per l'Umbria ", ha attaccato il leghista. " Dicono che il voto in Umbria non è importante, significa che hanno paura perché hanno capito che perdono ", ha continuato con una frecciatina.

L'ex vicepremer ha poi parlato dell'emergenza immigrazione. " Avere un governatore della Lega significa che quando chiederanno quanti immigrati accogliete in Umbria dirà zero, ne abbiamo già accolti abbastanza - ha tuonato -. Di Maio dice di chiudere i porti alle ong, io l'ho fatto. I numeri intanto dicono che gli sbarchi sono in netto aumento ".

È "guerra" aperta contro il governo giallorosso. " L'alleanza di governo M5S-Pd è una roba davvero imbarazzante. Scopriamo ogni giorno una sorpresa nuova. Ma faremo battaglia in parlamento e nelle piazze ", ha affermato commentando le misure allo studio del governo per la finanziaria. " Non si possono rubare mesi di vita a migliaia di lavoratori italiani come se nulla fosse ".