Umbria, alle elezioni si candida anche il Partito delle buone maniere: lo guida Mr. Seduction

Il 27 ottobre si vota in Umbria per le elezioni regionali. I favoriti sono Donatella Tesei, candidata del centro-destra, e Vincenzo Bianconi, appoggiato dal centro-sinistra. Poi ci sono gli outsider, tra cui vecchie conoscenze come il personaggio tv Rossano Rubicondi (Partito comunista) e l'ex militare e deputato Antonio Pappalardo (Movimento Gilet Arancioni). Ma la candidatura più bizzarra è probabilmente quella di Giuseppe Cirillo, alla guida del Partito delle buone maniere. Proprio così.

Di origini campane, noto anche come Mr. Seduction, nella vita fa il consulente sentimentale. Fondatore di una scuola di corteggiamento con sedi in Italia e negli Usa, ha come principale obiettivo quello di portare le buone maniere in politica. E non è la prima volta, dato che i candidati-ambiasciatori del suo movimento si sono già presentati in altre consultazioni elettorali, riportando a suo dire "risultati entusiasmanti", dalle Provinciali a Caserta alle Comunali a Monza passando per le Politiche in due collegi della Campania.

Umbriajournal.com riporta le sue dichiarazioni: " L’Umbria è la Regione più educata d’Italia e noi non potevamo mancare. Desideriamo rilanciare un gesto antico e nobile e a questo proposito regaleremo il baciamano a tutte le signore di questa terra, unica e splendida ", le parole riportate da Umbriajournal. Come tutte le altre liste, anche quella di Cirillo ha raccolto per strada le firme necessarie. Proponendosi così ai cittadini umbri: " Non siamo interessati alle poltrone o a benefici di sorta... Vogliamo diffondere il nostro messaggio per favorire una vera e propria rivoluzione delle coscienze ". Da attuare mediante una trasformazione della politica, dove - spiega Cirillo al Corriere dell'Umbria - " Non si deve litigare. Buone maniere è aiutare chi è sfortunato, collaborare per una soluzione senza ingiurie e aggressività. È dare esempio ai figli. Buone maniere è saper dire: ho sbagliato, rivediamoci ". Ma concretamente, qual è il programa del Partito delle buone maniere? Rendere più efficienti sanità e trasporti.