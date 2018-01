Vaccini e Fornero, Salvini tira dritto: "Troveremo accordo col Cav"

Dai vaccini alla riforma della legge Fornero sulle pensioni. Nonostante Forza Italia freni e moderi i toni, Matteo Salvini tira dritto sui temi a lui cari.

E a Circo Massimo su Radio Capital ribadisce il suo no all'obbligo di vaccinazione più che ai vaccini in sé: "C'è un dibattito scientifico aperto, al di sopra di Renzi e di me. Io non faccio il medico, prendo atto da padre che siamo l'unico paese al mondo che obbliga a vaccinarsi", dice il segretario della Lega. Che ridimensiona anche l'ipotesi di frattura con Forza Itaila: "Le mie priorità sono pensioni, tasse e immigrazione. Non pretendo di imporre la mia visione sulla libertà vaccinale".

Più preoccupato invece "dall'indecisione" dell'alleato sulla legge Fornero: "Non c'è nulla da discutere: è sbagliata e va cancellata, assolutamente", taglia corto Salvini, "Con Berlusconi ci metteremo d'accordo, anche sulla flat tax. Jobs act? Ci sono alcuni passaggi da salvare. L'articolo 18 non lo reintrodurrei, cambierei la Buona scuola".