Veltroni: "Pd tra asilo Mariuccia e conte ugolino"

Walter Veltroni mette nel mirino Matteo Renzi e non approva la scelta del Pd di arroccarsi su posizioni di chiusura verso la formazione di un nuovo governo come avvenuto nel caso della direzione Pd. Di fatto l'ex segretario del Pd critica la scelta dell'Aventino: "È sbagliato stare sull’Aventino e contemporaneamente è sbagliato dare l’idea di correre disperatamente dietro agli altri. Il Pd, anche con il 18 per cento, ha il dovere di presidiare un campo che si chiama sinistra".



Poi fa un nome per palazzo Chigi: Poi sull'ipotesi di un ritorno al voto afferma: "Sono preoccupato e angosciato, come tutti gli italiani, perchè ci stiamo abituando a considerare normale cioè che non è normale. Ci troviamo di fronte a una legislatura che sta per finire prima di iniziare", ha conlcuso intervenendo a Otto e Mezzo su La7.