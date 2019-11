Venezia, chi è Elisabetta Spitz, nuovo commissario per il Mose

"Sarà Elisabetta Spitz" , ex direttore dell'Agenzia del Demanio, il super commissario per il Mose. L’annuncio è stato fatto nel corso della trasmissione radiofonica “Circo Massimo” su Radio Capital dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. L'indicazione arriva dopo la marea record che ha colpito Venezia la notte del 12 novembre causando un morto e ingenti danni che sono tutt’ora in corso di quantificazione e in risposta alle conseguenti critiche mosse al sistema di paratie ideato per proteggere Venezia dall’acqua alta.



Proprio in merito alle polemiche sul Mose, il ministro ha ammesso che "ci sono stati forti rallentamenti sul progetto che oggi però è compiuto al 93%. Mancano gli ultimi 400 milioni. Sono stati appostati dal governo, non sono fermi per motivi burocratici. Non c'è niente di fermo, i lavori stanno andando avanti". L'obiettivo, ha spiegato il ministro, è di completarlo entro il 2021 anche se si spera “che ci siano utilizzi parziali anche prima".



Elisabetta Spitz, romana classe 1953, ex moglie dell'ex segretario Udc Marco Follini, dal 2000 al 2008 ha guidato l'Agenzia del Demanio, l'ente che si occupa della gestione dello sterminato patrimonio immobiliare pubblico nel Paese. Nel 1999, la dirigente era stata membro del comitato di sette esperti incaricati dall’allora governo di centro-sinistra di elaborare un progetto di riforma del ministero delle Finanze. Dai lavori derivò la proposta di quattro nuove agenzie fiscali, ovvero l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio, l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia del Demanio. La Splitz fu poi confermata dal successivo governo di centrodestra.

Laureata in Architettura, e con una lunga esperienza all'interno della macchina pubblica nel settore della valorizzazione del patrimonio immobiliare, la dirigente si è già occupata due volte in passato del capoluogo veneto. Come si legge nel suo curriculum, dal1992 al 1999 era diventata presidente del consorzio di progettazione della salvaguardia delle aree abitate di Venezia e, nel biennio 2009-2010, come Consulente dell’Autorità Portuale di Venezia per la formulazione del Piano di gestione del Porto di Venezia e governance delle procedure.

Dal 2008 al 2013 era stata amministratore delegato di RE Asset Management. Dal 2013, la Spitz è amministratore delegato di Invimit Sgr, la società costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze finalizzata alla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico dove è rimasta in sella fino al dicembre 2018.

Nel gennaio del 2019, la Banca d'Italia l'ha scelta come commissaria straordinaria di Sorgente sgr, la società immobiliare del gruppo Sorgente.