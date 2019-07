"Venite a vivere qui, niente tasse e terme gratis"

Il problema è sempre lo stesso: il paesino che si svuota, che anno dopo anno perde i pezzi, cioè le persone. Colpa della crisi, della disoccupazione, dei ragazzi, e non solo quelli, che se ne vanno. Così Latronico, comune delle Terme Lucane, si è messa in testa un'idea meravigliosa. «A tutti quelli che trasferiranno la residenza da noi spiega il sindaco Fausto De Maria alla Gazzetta del Mezzogiorno verrà concessa l'esenzione dalle tasse comunali per 10 anni, la possibilità di usufruire delle terme e il nostro taxi sociale». Che permette ai residenti, in base al reddito, di essere accompagnati gratuitamente con un Fiat Doblò in caso avessero bisogno di visite mediche o di cure. Le terme, del resto, sono un incentivo stimolante oltre che rinfrescante. Ma, obiettano, non era meglio offrire incentivi occupazionali per i giovani? Forse si, ma il target è un altro. Una riduzione dei tributi da pagare può tornare molto utile ai pensionati che si trasferiscono qui - è ancora il sindaco a parlare - Ma è chiaro che non solo dovranno essere residenti, ma dovranno anche vivere a Latronico: e in questo senso faremo controlli molto attenti». Sarà anche un paese per vecchi, ma almeno felici.