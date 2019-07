La vera Roma imperiale? È in vacanza a Fano

Torneranno indietro nel tempo, addirittura duemila anni fa, forse per fuggire ai tempi malati che ci tocca vivere. Per una settimana intera, dall'8 al 14 luglio, Fano smetterà di essere una città del duemila e diciannove, per rivivere in prima persona i fasti dell'impero romano come Russel Crowe nel Gladiatore. Sono mille i figuranti che arriveranno in Italia per la «Fano dei Cesari», rievocazione storica, ma non solo, con tabnto di accampamenti, mercati, sfilate e domenica 14 luglio, corsa notturna delle bighe al Pincio. Saranno create nel centro storico scenografie di tutti i tipi: se uno vuol vivere la domus romana verrà accontentato nel cortile di palazzo San Michele, se preferisce la casa dei gladiatori un altro cortile verrà allestito alla bisogna. Al Pincio, sempre quello della corsa con le bighe, sarà messo in piedi un mercato gladiatorio e accampamenti greci e cartaginesi. Ci saranno gruppi di goliardi pronti alla pugna: la Centuria Picena e la Legio Malasortis di Ascoli Piceno, la Legio Fulminata di Cesena e le danzatrici, i vigiles della Ocriculum, e i celti e senoni del Clan Torc Na Moire di Ancona. Una Roma piena di splendori. E meglio di quella caricaturale della Raggi.