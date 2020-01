"Vergogna, vattene via!". Salvini insultato alla festa della Befana

" L'Antoniano è un posto di inclusione. Ma cosa viene a fare qua? Ma va là... ", " Vattene via "," Vergognati, vai a casa tua ". E ancora: " Questa è la festa dei bambini. Lui è un politico, non è un bambino. Cialtrone ". Lo scenario è quello di una festa come le altre, organizzata durante le vacanze di Natale, in occasione dell'Epifania, al Teatro Antoniano di Bologna. Ma fuori dal celebre auditorium, si è consumata un'altra contestazione contro il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivato nel capoluogo emiliano in occasione della "Befana del Poliziotto".

La contestazione

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, l'ex ministro dell'Interno, impegnato in un tour elettorale in tutte l'Emilia-Romagna, dove si voterà il prossimo 26 gennaio, in queste ore, sarebbe stato fischiato e insultato da alcuni passanti proprio al suo arrivo all'ingresso dell'Antoniano, che ospita in questa giornata la festa organizzata dal sindacato auotonomo di polizia Sap. Accusato di appropriarsi di un'occasione di festa per i più piccoli, a prendere le difese del leader leghista sono stati altri cittadini, che hanno risposto alle contestazioni: " La vergogna siete voi ", " Stai zitto, idiota.Vai a casa di Prodi a chiedere i soldi ".

Le critiche a Salvini

In particolare, i due contestatori, avrebbero insistito a prendersela con il leader leghista sottolineando il fatto che quello era un momento di festa tutto dedicato ai bambini: " È la festa della Befana per i più piccoli, non di un politico ". E poi: " I bambini all'Antoniano, adesso, si strumentalizzano...Ma va là ". La discussione è proseguita in strada tra chi non voleva Salvini e i suoi sostenitori. Già nella giornata di ieri, sui muri del teatro emiliano, erano comparse delle scritte contro l'organizzazione sindacale che, però, oggi erano già state cancellate.

"Non vedo l'ora di farmi processare"

Intanto, il leader della Lega, rispondendo ai giornalisti in riferimento caso della nave Gregoretti, ha dichiarato: " Non vedo l'ora di farmi processare, con me processano gli italiani. Andranno contro la storia, vorrei guardare negli occhi i giudici mentre mi dicono che merito 15 anni di carcere ". All'interno del teatro Antoniano, Salvini ha preso posto in prima fila e ha distribuito ai più piccoli le caramelle cadute dal sacco della Befana, scattando con i bambini anche diverse foto

Le aggressioni

Intanto, nei giorni scorsi, durante le festività natalizie, si sarebbero registrate alcune aggressioni ai danni di gazebo della Lega a Ferrara. In base a quanto ricostruito, un gruppo di attivisti avrebbe minacciato al grido di "razzisti di m...." alcuni militanti, cittadini e volontari che firmavano le proprie candidature. E poi, sempre in questi giorni a Bologna, sarebbe comparsa la scritta "Salvini boia".