Il vertice tra M5s e la Lega: "Via le concessioni di Autostrade"

Il vertice di questa sera tra Salvini, Di Maio e Conte a Palazzo Chigi è delicato. Sul tavolo dell'incontro non ci sono i conti pubblici ma altre vicende spinose che riguardano l'azione di governo. La prima porta la firma dei Cinque Stelle. I grillini infatti porteranno al faccia a faccia con la Lega la proposta per la revoca delle concessioni di Autostrade. Al vertice infatti parteciperà anche il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli. Il ministro di fatto sarà il portavoce del Movimento sul fronte della battaglia contro Autostrade dopo il crollo del Ponte Morandi. Di Maio ha già mandato un messaggio chiaro su Facebook: " Stiamo per attuare un’autentica rivoluzione che ci consentirà da gennaio del prossimo anno di avere persino tariffe ridotte e recuperi di efficienza anche oltre il 20 per cento. In pratica le tariffe al casello saranno legate ai reali investimenti che i concessionari effettueranno e alla qualità della gestione. Ciò significa che, se non fai gli adeguati interventi, sei fuori e resti lontano chilometri da qualsiasi infrastruttura del Paese. Inoltre i costi di gestione dei concessionari saranno ben monitorati: nessuno potrà fare più il furbo. Tutto questo, oltre a farci risparmiare parecchio, ci permetterà di garantire anche nelle autostrade più sicurezza per le persone. È il primo passo, nei prossimi giorni ne compiremo degli altri e capirete molte, molte cose. Lo abbiamo sempre detto: chi ha sbagliato deve pagare. E, ve lo assicuro, pagherà ".

L'altro tema che riguarda il vertice è l'Autonomia. Un fronte che ha procurato non poche tensioni nella maggioranza. I Cinque Stelle puntano a frenare la corsa della Lega dando più spazio al Parlamento per la valutazione del testo, il Carroccio invece punta ad una approvazione rapida che di fatto darà vita ad un vero e proprio braccio di ferro tra i gialloverdi.