Il viceministro leghista sbotta sull'autonomia: "Sala spara incredibili c..."

"Sala ha sparato delle cazzate incredibile sull'autonomia" . Non ha peli sulla lingua Massimo Garavaglia, viceministro all'Economia e alle Finanze, che se la prende così con il sindaco di Milano. Il pesante giudizio del vice di Giovanni Tria al Mef in via XX settembre è arrivato, caustico, durante la trasmissione In onda, condotta nella prima serata di La7 dai due giornalisti Luca Telese e David Parenzo.

Il studio si prepara la tavola per discutere dell'autonomia delle regioni (su tutte Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, due delle governate da uomini forti del Carroccio come Fontana e Zaia) e mentre il primo cittadino meneghino parla in collegamento con lo studio, l'esponente di governo della Lega prende appunti e sbuffa. Poi, poco prima che il format vada in pubblicità, sbotta contro l'inquilino di Palazzo Marino: "E intanto ha detto delle cazzate incredibili sulle autonomie…" .

Un'uscita colorita che è stata accolta con un ironico "alé" dal duo alla conduzione del programma.