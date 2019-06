Vigilantes di colore contro i vu' cumprà. "Così non ci accuseranno di razzismo"

«Sia chiaro: per me se erano australiani o giapponesi non cambiava niente. L'importante è che facciano bene il loro lavoro». Alessandro Bozzano, sindaco di Varazze rieletto il 26 maggio per il secondo mandato, da ieri fa il conto con l'impatto mediatico della notizia che ha catapultato il dolce e colorato borgo della Riviera di Ponente sulla home page dei siti di informazione. A presidiare le spiagge contro i venditori abusivi saranno tre ragazzi di colore. Immigrati africani che allontanano altri immigrati africani: questa la scena cui, nell'estate incombente, assisteranno i vacanzieri sotto gli ombrelloni di Varazze.

È una buona idea, perché vigilantes e abusivi potranno dialogare con più confidenza, senza barriere culturali? O è una trovata ipocrita e un po' furbetta, che lascia stranieri e stranieri a sbrigarsela tra di loro? Dibattito inevitabile. «Ma quale ipocrisia - taglia corto Bozzano - io che a svolgere questa funzione sarebbero stati dei ragazzi di colore l'ho saputo a cose fatte. Comunque ci vedo solo aspetti positivi. Mi sembra un esperimento riuscito di integrazione, visto che per svolgere questa funzione hanno avuto bisogno della certificazione prefettizia, che si dà solo agli incensurati e ai regolari. Avere un'origine simile a quella delle persone con cui dovranno interloquire è un valore aggiunto, perché hanno abitudini e schemi culturali comuni. E poi per evitare brutte figure alla loro comunità credo che svolgeranno il loro lavoro con un impegno particolare».

I venditori ambulanti a Varazze sono una presenza fissa da decenni, come in buona parte delle località turistiche italiane. I bagnanti brontolano perché vengono importunati, e più di loro brontolano i commercianti. Così quando nel 2014 è stato eletto sindaco, Bozzano ha messo il tema nella parte alta della sua agenda. «Ne avevamo contati 146, tutti con i loro teli stesi per terra. Oggettivamente era uno spettacolo indecoroso». Oggi quanti ne sono rimasti? «Direi tra i venti e i venticinque, e nessuno si permette di stendere teli».

Con l'arrivo della bella stagione e l'apertura degli stabilimenti balneari, il fenomeno si intensifica. Il sindaco di Varazze ha aggiunto un turno di servizio alla polizia locale, per avere agenti in servizio fino alla mezzanotte. Ha aderito al protocollo «Mille occhi sulla città», varato nel 2010 dal ministero degli Interni. E quest'anno ha chiesto anche i fondi del bando «Spiagge sicure» voluto dal vicepremier Matteo Salvini.

A Varazze, grazie a quel bando, sono arrivati 42mila euro: utilizzati affidando ad una società privata, la Maas Security & Investigation, i compiti di supporto alla polizia locale. «Supporto, prevenzione: si tratta solo di questo», precisa il sindaco. «I dipendenti della Maas non sono agenti di polizia giudiziaria né di ps, non possono fare sequestri, non possono elevare contravvenzioni, non possono sequestrare la merce né contestare reati. E ovviamente sono disarmati. Saranno riconoscibili, con una pettorina, e saranno in collegamento con gli agenti della polizia locale, che interverranno in loro sostegno se necessario».

Ai vigili - uniforme estiva con calzoncini corti - toccherà soprattutto il controllo della passeggiata centrale e della passeggiata ovest, zona preferita dagli abusivi. I contractor della Maas si occuperanno delle spiagge. «Francamente, mi stupisce un po' che l'origine geografica di questi ragazzi sia diventata una notizia - dice Bozzano - io non mi sono proprio posto il problema. E poi, insomma, mica abbiamo assunto dei kapò».