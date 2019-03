La vignetta anti-Salvini di Le Monde. È Pulcinella "trafitto" dai migranti

Matteo Salvini e le vignette. Non è la prima volta che il ministro dell'Interno viene raffigurato nei disegni pubblicati dai quotidiani, non solo italiani. Stavolta, infatti, a raffigurare il ministro dell'Interno nostrano è Le Monde.

Il quotidiano francese, a pochi giorni dall'intervista di Macron da Fabio Fazio e dalla letterina inviata dal presidente francese per farsi uno spot per le europee, dedica la vignetta (realizzata da Plantu) proprio a Salvini. Il titolo del disegno? "Pulcinella Salvini e l'Europa". Il riferimento, ovviamente, è al martedì grasso che chiude il carnevale e dà il via alla quaresima.

Il vicepresidente del Consiglio italiano è stato raffigurato nella vignetta in costume da carnevale e "trafitto" da una barca di immigrati. Al suo fianco, riporta l'Agi, si notano Emmanuel Macron e uno struzzo con la testa sotto la sabbia. Sia l'animale che l'inquilino dell'Eliseo tengono in mano due bandiere europee.

Per il momento il ministro dell'Interno non ha ancora commentato la vignetta francese.