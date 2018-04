Vincita record al Superenalotto Festa grande a Caltanissetta Centrato un «6» da 130 milioni

Per l'Italia è la vincita record: centrato il 6 al Superenalotto. La giocata vincente, da più di 130 milioni di euro, è stata registrata in un punto vendita di Caltanissetta.

La combinazione vincente è 12, 23, 39, 54, 72, 73. Una vincita, comunica Sisal, che è stata realizzata tramite una «schedina 2 pannelli» nel punto vendita di via Vitaliano Brancati 15 del comune siciliano. Il jackpot ammonta a 130.195.242,12 euro.

Con la stessa giocata sono stati realizzati anche un 5 e un 4, rispettivamente dal valore di circa 19mila euro e di 334,92.

Il primo «sei» fu indovinato il 17 gennaio 1998 a Poncarale, provincia di Brescia, e valse 11.807.025.000 lire . Una particolare vincita si ebbe il 31 ottobre 1998 a Peschici (Foggia): 100 persone giocarono un sistema vincendo 63 miliardi di lire.

Un caso particolare si ebbe a Bitonto (Bari): due «sei» nella stessa ricevitoria, uno tratto da un sistema e uno «spurio», che fruttarono in totale quarantaquattro miliardi di lire. Un altro caso particolare si ebbe il 31 gennaio 2009: la sestina vincente fu azzeccata da 5 vincitori; ciò fu agevolato dalla particolare ripetitività delle cifre della combinazione vincente 1-3-8-38-83-88, che favorì i sistemisti «ordinati»; in particolare i 5 vincitori con 6 punti vinsero ciascuno 7.947.183,69 mentre vi furono anche 2 vincitori con 5 punti + Jolly ("5+1") che vinsero ciascuno 499.459,58 euro. Il SuperEnalotto ha al suo attivo la più alta vincita in un gioco a premi italiano, maggiore di 177 milioni di , assegnato a un sistema di 70 quote da 24 giocato on line, che ha indovinato la sestina vincente dopo nove mesi di gioco. La più alta vincita mai realizzata è stata di 177.729.043,00 , ottenuta il 30 ottobre 2010 con un sistema da 70 quote distribuito in tutta Italia.

La singola vincita più alta è invece di 163.538.706,00 euro, vinti il 27 ottobre 2016 a Vibo Valentia, con una schedina da appena 3 euro , dopo un'attesa di oltre un anno.

Oltre alla sestina vincente, il fortunato giocatore ha azzeccato anche il numero Superstar (probabilità di 1 su 56.035.316.700), ottenendo, un ulteriore bonus di 2 milioni di euro, portando di fatto la vincita finale a 165.538.706,00 seconda vincita più alta nella storia del SuperEnalotto. Da ieri è entrata nella soria anche Catanissetta.