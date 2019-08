"Chiarimenti sull'ong", "Stipendio?" Scontro tra Viminale e Garante

Ora, dopo Richard Gere, nella vicenda della nave Open Arms si inserisce anche il garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale che apre uno scontro istituzionale col Viminale.

Il Garante Mauro Palma, su richiesta dei responsabili della "Foundacion Proa (Pro-activa Open Arms)", ha scritto al comandante generale della Guardia costiera, Giovanni Pettorino per avere "informazioni e chiarimenti sulla situazione attuale" dei migranti presenti all'interno della nave battente bandiera spagnola che non è potuta approdare a Malta. "Un’impasse che - scrive Palma - ha un impatto rilevante sui diritti fondamentali delle persone soccorse, impossibilitate allo sbarco e in quanto tali impedite nella propria libertà di movimento, ed esposte al rischio di trattamenti contrari sia al senso di umanità sia alla dignità delle persone stesse".

Il Garante sostiene che i migranti debbano avere tutti i diritti e le garanzie che l'Italia deve e può offrire, ossia il divieto di non refoulement, il diritti dei minori stranieri non accompagnati e il diritto di protezione internazionale. Palma chiede, inoltre, di valutare se vi siano state delle violazioni di tali principi e del divieto di espulsioni collettive. Per quanto riguarda il principio di non refoulement, dato il divieto di sbarco imposto da Italia e Malta, vi è un'alta possibilità che i migranti tornino in Libia, porto definito non sicuro anche dal ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, fa notare il Garante. Il divieto di ingresso, invece, può essere considerato " un'azione di respingimento collettivo delle persone soccorse, se esercitato - come in questo caso - senza un preventivo esame delle condizioni individuali delle stesse".