Violenza sulle donne, Boldrini a Salvini: "Codice rosso inapplicabile"

Laura Boldrini ha trovato un altro motivo per attaccare Matteo Salvini: il 'Codice Rosso', la nuova legge con cui il governo intende tutelare maggiormente le donne vittime di abusi sessuali.

Secondo la Boldrini la richiesta tassativa del pm di vedere la parte lesa entro tre giorni dalla violenza "in un mondo ideale sarebbe auspicabile" ma "nella realtà italiana della giustizia" è un qualcosa di "inapplicabile". "Andrebbe a creare delle enormi disfunzioni anche nelle misure cautelari. Laddove ci sono tante richieste, come nelle grandi procure, questo rischierebbe di far inceppare la macchina", spiega a Skytg24 l'ex presidente della Camera commentando la proposta di legge presentata oggi da Salvini e dal ministro Giulia Bongiorno.