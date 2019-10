Visco: "Una volta evitato l'aumento dell'Iva, il governo non poteva fare miracoli"

Dopo il vertice a Palazzo Chigi il governo ha trovato l’intesa sulla manovra economica, che ora è pronta per andare in Parlamento. E della legge di bilancio ne ha parlato l’ex ministro delle Finanze, Vincenzo Visco, sottolinenando che “ non è una finanziaria di svolta e non poteva esserlo ”.

In un’intervista alla Stampa, l’economista afferma che il governo ha evitato l’aumento dell’Iva e, una volta prevista questa misura, “ ha finito i soldi e ha potuto fare interventi a margine non del tutto trascurabili ”. Visco evidenzia che non è possibile fare miracoli e che occorre smetterla con la demagogia. A proposito di propaganda, il dibattito relativo alle microtasse su plastica e zucchero ha tenuto banco in queste settimane. L’ex ministro precisa che queste imposte sono state messe in molti Paesi e se funzionano è una buona cosa. Secondo Visco, si tratta di piccoli provvedimenti che non servono a far soldi, “ ma sono luoghi comuni le affermazioni che non si possono alzare. Fa parte della politica di un governo ”.