La Sardina chiama Conte: "Se ci invita, andiamo"

Precisa che non si potrà andare in piazza per sempre e raccoglie l’invito del premier Giuseppe Conte, il quale ha detto che vorrebbe incontrarli. Parola di Giulia Trappoloni, il volto femminile delle sardine nate a metà novembre. Lei ha 29 anni e fa la fisioterapista. Parla della manifestazione di domenica prossima a Bologna, dei leader politici ma anche delle regionali e del movimento.

Per prima cosa, Giulia ribadisce che le sardine non saranno mai un partito ma “ un ponte fra la società civile e la politica ”. E aggiunge che durante l'assemblea di marzo si capirà qualcosa di più sul movimento, che cercherà altri canali per far sentire la propria voce e non solo in piazza. Sull’evento di Bologna, Trappoloni sottolinea che le attese sono molto alte ed “ è chiaro che ci piacerebbe andare oltre quei numeri - spiega -. Alziamo l’asticella non per ego personale ma per dimostrare che c’è ancora tanta gente che ha voglia di andare in piazza ”. Giulia ricorda che il movimento si è mosso per bloccare Matteo Salvini e allo stesso tempo sostenere Stefano Bonaccini, che loro stimano per il lavoro svolto come governatore. E ancora di più per dimostrare che la partita non fosse già chiusa e quindi evitare che in Emilia-Romagna vincesse Salvini senza che ci fosse battaglia. In un'intervista al Corriere della Sera, Trappoloni afferma che secondo lei verrà riconfermato Bonaccini “ perché alla propaganda può rispondere con il suo buon governo ”, mentre se vincerà Borgonzoni “ dovremo raddoppiare gli sforzi perché la battaglia è più dura di quanto pensavamo ”. Giulia precisa inoltre che in un’eventuale giunta Bonaccini potrà svolgere il ruolo dell’assessore ma “a titolo personale” e non in nome delle sardine.

Trappoloni precisa che “ nessuno del mondo politico ha bussato alla nostra porta, anche se i segnali non sono mancati ”. Spiega che le sardine possono valutare un accordo con Nicola Zingaretti mentre se Conte “ ci invita a Palazzo Chigi ci andiamo volentieri ”.