Voto a 16enni, c'è l'accordo. Di Maio: "Faremo riforma costituzionale"

Tutti d'accordo nel governo per la proposta di Enrico Letta di estendere il diritto di voto ai 16enni. Dopo il via libera di Pd, 5 Stelle e Leu, adesso c'è anche l'ok di Italia Viva. "È un'idea che mi piace molto", ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, ai microfoni de "I Lunatici", su Radio 2. " Non so se diventerà realtà, ma è un'ottima idea. Vediamo se si concretizzerà o sarà soltanto uno slogan. Se arriva in Parlamento una legge del genere, io voto a favore ", ha spiegato l'ex segretario dem. Spianando così la strada a una riforma che ha incassato il sì anche di una parte dell'opposizione, compreso Matteo Salvini. " Viva i ragazzi che scendono in piazza, la Lega vorrebbe dargli anche il diritto di voto a 16 anni" , aveva dichiarato il segretario del Carroccio a margine del "Friday for Future", la marcia per il clima che venerdì scorso aveva portato nelle piazze un milione di ragazzi. Che ora vedono da vicino le urne.

Nonostante qualche voce fuori dal coro, come quella del senatore a vita Mario Monti ("È una proposta leggermente demagogica"), l'abbassamento dell'età minima per votare diventerà realtà. A dirlo, nel suo intervento tv ad "Agorà", su Rai 3, è Luigi Di Maio. " Per me il voto ai sedicenni è importantissimo, perchè questi ragazzi e queste ragazze a questa età è giusto che abbiano diritto di voto ", le parole del leader grillino, per il quale " ci sono 18enni e 20enni più maturi di tanti 50enni: la maturità non è per forza una questione anagrafica ".

Al momento, due sono le proposte vagliate dalla maggioranza: una dei 5 Stelle che prevede di consentire il voto per il Senato ai 18enni - una vecchia idea dei 5 Stelle - e di inserire nella stessa proposta il voto ai 16enni, l'altra che invece porterebbe al deposito di una nuova proposta di legge. "Vedremo nei prossimi giorni", ha detto Di Maio. In ogni caso, ha poi aggiunto il capo politico pentastellato, "la proposta costituzionale sarà presentata in Parlamento nelle prossime settimane".