Lo zampino della Boschi dietro lo stop all'Ascani al Miur

Un record, che Maria Elena Boschi proprio non voleva – e non vuole – perdere. Quale? Quello di essere stata la ministra più giovane della Repubblica italiana per il centrosinistra. Ecco perché la renziana avrebbe ostacolato la nomina di Anna Ascani come ministra dell'Istruzione del governo giallorosso.

L’indiscrezione la dà La Repubblica, raccontando come ci sia stato proprio lo zampino della futura capogruppo alla Camera di Italia Viva dietro lo stop all'Ascani, che anziché diventare la titolare del Miur – le è stato preferito Lorenzo Fioramento del Movimento 5 Stelle – ne è diventata vice(ministra).