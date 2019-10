Zingaretti attacca la Lega: "Autoritaria, illiberale e xenofoba"

"La destra ha saputo più di noi cogliere lo smarrimento degli italiani, lo sradicamento di legami antichi, la paura della frammentazione e della dispersione" . Nicola Zingaretti, in una lettera al Corriere della Sera, rende l'onore delle armi a Matteo Salvini, ma dopo poche righe arrivano gli insulti.

"La destra sovranista in tutto il mondo, e la Lega in Italia, propongono approdi forti e chiari. Certo autoritari, regressivi e intollerabili per noi, illiberali e xenofobi ", scrive il segretario del Pd che definisce Salvini "il migliore a raccontare e rappresentare i problemi ma è il peggiore a risolverli". E ancora: "È un tifone di bugie raccontate con un sorriso". Ecco, dunque, la necessità per il centrosinistra di portare avanti "un suo rinnovamento ideale, programmatico e identitario" perché negli ultimi anni sono stati troppi " i conflitti ", le " separazioni " e gli " egoismi " che hanno punito il campo democratico.