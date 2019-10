Zingaretti: "Basta liti per avere visibilità. Pretendo che si governi bene e lealmente"

Mette sul tavolo alcuni concetti e lo fa in modo deciso. Parla di lealtà, di smettere con i litigi per avere visibilità e che il suo partito resta al Governo “ finché produce risultati utili al Paese ”. Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti è stanco della parole e vuole concentrarsi sui fatti concreti.

In un’intervista a Repubblica, l’ex presidente della Regione Lazio sottolinea che non ha intenzione di andare al voto ma allo stesso tempo pretende “ che si governi bene e lealmente ” ed è stanco della “ ricerca ossessiva di polemiche e visibilità, perché questa è una degenerazione della politica che gli italiani non tollerano più ”. Sulla manovra di bilancio si dice soddisfatto nel merito delle misure perché è passata un’idea di sviluppo legata alla giustizia sociale. Sul metodo, invece, Zingaretti non è contento perché ci sono state contrasti su alcuni provvedimenti quando invece secondo il segretario dem sono state fatte delle scelte importanti, come ad esempio i 23 miliardi recuperati per evitare l’aumento dell’Iva. Zingaretti cita poi “ il taglio delle tasse sul lavoro, 11 miliardi di investimenti green, finanziamenti per Industria 4.0, asili nido gratuiti - prosegue - bonus per le facciate dei palazzi e l'introduzione del piano casa. Sono colpito dal fatto che non tutti rivendichino questi risultati ”.