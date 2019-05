Zingaretti chiude la porta ai grillini: "Nessun dialogo finché sarò segretario"

Nicola Zingaretti non intende intavolare alcuna trattativa di governo con il Movimento 5 Stelle. Il segretario del Pd, intervenuto nella puntata di Quarta Repubblica che verrà trasmessa questa sera su Rete 4, è stato molto chiaro e diretto: " Dialogo con il M5S? Non finché ci sarò io come segretario ". E ha provato a fornire due semplici motivazioni: " Innanzitutto perché non lo vogliono loro e poi perché se ci fosse una crisi di governo dovrebbero pronunciarsi gli italiani ".

Reddito di Cittadinanza, Quota 100 e articolo 18

Zingaretti ha poi detto la sua sul Reddito di Cittadinanza: " Io non abolirei, ma farei anche altre politiche per il lavoro. Il reddito di cittadinanza può essere corretto ma è una politica contro la povertà. Oggi in Italia mancano politiche per creare lavoro e sviluppo ". Su Quota 100 appare piuttosto sicuro: " Cadrà il prossimo anno perché la taglieranno loro, non ci sono i soldi per finanziarla ". E il ripristino dell'articolo 18 " non è la priorità, andrebbe riformato il mercato del lavoro ".

Immancabile l'attacco al ministro Salvini: " È molto bravo a raccontare i problemi. Peccato che non riesca a risolverli… ". Il presidente della Regione Lazio ha toccato anche il tema Siri: " Il governo si sostiene su una maggioranza di parlamentari. Se la maggioranza dei parlamentari Cinque Stelle dice che se ne deve andare, allora Siri se ne deve andare ".