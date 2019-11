Zingaretti: "Il Governo trovi un'anima o noi e Di Maio affonderemo insieme"

" Il governo trovi un'anima o noi e Di Maio affonderemo insieme ”. Lo dice senza mezzi termini Nicola Zingaretti, che affronta alcuni temi come l’alleanza di governo ma il rapporto con Matteo Renzi e Luigi Di Maio.

In un’intervista a Repubblica, il segretario del Partito democratico sottolinea che la manovra economica ha uno spirito mentre il governo ancora non l’ha trovato. E aggiunge che se va avanti tra litigi, rivendicazioni e tweet, rischia molto. Secondo Zingaretti, esiste il concreto pericolo che vada a finire come nel film Wargames, giochi di guerra, in cui non ci sono vincitori. Anzi avverte che in questo caso il vincitore sarebbe Matteo Salvini.

Il segretario del Pd ritiene che il patto con i 5 Stelle, Italia Viva e Leu sia una buona intesa perché “ non si può governare insieme da avversari. Alleati è un concetto diverso. Dico di più: chi esercita il potere, cioè occupa posti di responsabilità, scrive leggi e fa le nomine - continua - deve sentire il compito etico di portare avanti un progetto comune ”. E tutto questo per Zingaretti è il contrario dei sotterfugi e delle alchimie politiche. A tal proposito, il presidente della Regione Lazio evidenzia che il governo ha portato a casa dei provvedimenti importanti ma allo stesso tempo il quadro generale è stato molto litigioso e paralizzante. Zingaretti dice che il suo partito è convinto di questa alleanza ma occorre una svolta. E spiega che il Pd ha chiesto al premier Giuseppe Conte di preparare un’agenda comune che abbia come obiettivo primario quello di far ripartire l’economia e la giustizia sociale.

Il segretario dei dem spiega che la posizione del Pd è seria e responsabile perché prima di tutto ci sono l’Italia e l’Europa. All’interno della maggioranza ognuno può esprimere il proprio giudizio ma se si governa insieme è necessaria una sintesi, precisa Zingaretti. “ È l'unico modo per guidare un Paese. Non possiamo abbracciare la cultura dell'esecutivo giallo-verde. Che infatti - prosegue - è naufragato dopo quindici mesi. Se qualcuno si illude adesso di fare la corsa da solo, e in modo strumentale, gli italiani lo puniranno ".